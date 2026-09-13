Всичко за Румен Ненков

Следете всички новини, анализи и коментари за Румен Ненков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Любопитно
Ненков видя в КС "нещо гнило"

Ненков видя в КС "нещо гнило"

Има причини за тревога, че Конституционният съд е зависим при взимането на решения", заяви пред Нова телевизия конституционният съдия Румен Ненков. П...

23 декември | 20:50
0 коментара
27710