Конституционалист каза може ли да има референдум за еврото. Истинският проблем
Радев прави проект, насочен срещу България
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Радев прави проект, насочен срещу България
КС съзнателно създаде неправилно впечатление, че е зависим в решението си от ЦИК, коментира Румен Ненков
Румен Ненков коментира казуса с двойното гражданство на бившия икономически министър
Той отправи критика към президента, чийто "мозъчен тръст" не е обявил предложенията си
Няма право да иска оставка на правителството, смята юристът
Има причини за тревога, че Конституционният съд е зависим при взимането на решения", заяви пред Нова телевизия конституционният съдия Румен Ненков. П...
Румен Ненков предлага произволно разпределяне на казусите и срок за насрочването им