Екстрадират Румен Божинов - Цайса в Австрия
Хасковският окръжен съд реши да екстрадира в Австрия бившият заместник-директор на Агенция "Митници" от управлението на Тройната коалиция Румен Божино...
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Хасковският окръжен съд реши да екстрадира в Австрия бившият заместник-директор на Агенция "Митници" от управлението на Тройната коалиция Румен Божино...