Изкачват връх Руй от двете страни на границата
Разделеният от границата със Сърбия връх Руй в едноименната планина в събота ще бъде атакуван от двете й страни. Община Трън, съвместно със сръбската...
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Разделеният от границата със Сърбия връх Руй в едноименната планина в събота ще бъде атакуван от двете й страни. Община Трън, съвместно със сръбската...