Икономисти: Бюджетният риск вече е в разходите, не в приходите
Те предупреждават, че рекордният дефицит идва при добра събираемост, което прави нуждата от съкращения още по-неизбежна
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Те предупреждават, че рекордният дефицит идва при добра събираемост, което прави нуждата от съкращения още по-неизбежна
Линията на бедност се вдига на 638 лева
Докладът е на Allianz Trade
Прогнози за ръст на икономиката и инфлация
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