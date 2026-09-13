Обрат! Розов дим над Ватикана
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Какво се случи?
Превозват ученички и студенти
Селтик ще има резервен розов екип за първи път път през сезон 2016/17. Това ще бъде втората резервна екипировка на шотландския шампион за предстоящата...
Женева. Изключителен розов 59,60-каратов диамант, носещ името "Розова звезда", бе продаден днес за 74 милиона долара - най-високата цена, плащана няко...