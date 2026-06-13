Няма да повярвате кой е създателят на събора в Рожен
През 1898 година се провежда първият роженски събор
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През 1898 година се провежда първият роженски събор
Това е първата истинска сватба за пътуващото читалище "Бащино огнище"
Американка обра овациите на Роженския събор днес заради впечатляващото изпълнение на песента „Девойко мари, хубава“
За първи път участват и фолклорни групи на бесарабски българи от Украйна
17 от 18-те ресторанта са санкционирани от служители на НАП по време на събора на Рожен. Това стана ясно след като днес бе дадена заключителна прескон...
След султанско опрощение дори комитите слизат от гората и надуват гайдите Роженският събор е на 118 години. През годините Съборът на свещената за род...
Огромен трибагреник ще посреща гостите на фолклорния събор Рожен. Това съобщиха организаторите и уточниха, че българското знаме ще се простира на 7800...
Подготовката за най-голямото фолклорно събитие в България тече с пълна сила. В дните от 15 до 17 юли ще има специална организация на движение, а ремон...
Над 300 000 души ще бъдат тази година на уникалния събор Специална транспортна схема е изготвила община Смолян за уникалния събор на поляните край Ро...
Пет сцени и хайдушко сборище ще грейнат на поляните Над 300 000 души се очаква да посетят Роженските поляни на 15, 16 и 17 юли. За Националния събор...
За да се популяризира интересът към родопския фолклор, чийто символ е каба гайдата, Община Смолян стартира идеята "във всяка къща - гайда". Организато...
Стягат събора на Рожен за лятото на 2016 г. Това съобщи кметът на Смолян Николай Мелемов и уточни, че традицията на родопските поляни продължава. „Ня...
Туристите, посетили област Смолян през юли, са се увеличили с 54% в сравнение с със същия период на 2014 г. Това показва информация на Териториалнот...
Чакат 350 000 гости през юли, развяват 300-метров трибагреник 400 гайдари ще дадат началото на Роженския събор, който се възражда след 9-годишно прек...