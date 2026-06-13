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Без събор на Рожен догодина

Без събор на Рожен догодина

17 от 18-те ресторанта са санкционирани от служители на НАП по време на събора на Рожен. Това стана ясно след като днес бе дадена заключителна прескон...

21 юли | 17:15
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