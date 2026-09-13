Роял за 170 000 евро идва с Клайдерман в Търново
Велико Търново. Специален роял за 170 000 евро ще бъде доставен от Букурещ в старата столица за концерта на световноизвестният пианист и композитор Ри...
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Велико Търново. Специален роял за 170 000 евро ще бъде доставен от Букурещ в старата столица за концерта на световноизвестният пианист и композитор Ри...
Президентът на Русия Владимир Путин свири на роял при посещението си в Националния изследователски ядрен университет по случай Деня на студента. Първо...
Казанлък. След почти 6-месечни ремонтно-реставрационни дейности по цялостната вътрешна част на рояла на композитора акад. Петко Стайнов, извършени в С...
За направата му трябват 30 г., разказва реставраторът маестро Петър Димитров
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