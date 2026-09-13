Мистерия в Йерусалим. На какво се натъкнаха археолозите
Значението на находката продължава да озадачава археолозите
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Значението на находката продължава да озадачава археолозите
Нелеп инцидент стана причина мъж от Банско да се озове в болницата в Разлог. Банскалия пострада при падане в изкоп в курортния град, няма опасност за...
6-годишно момче от ромската махала в Банско падна в ров с метър вода край дома си, докато си играе с други деца. То е настанено в реанимация на столич...
Видин. "Копаем ровове, за да препречим пътя на ромите с каруци към нашата гора", съобщи кметът на село Бела Рада Верка Монова. С багер са направени из...
Добрич. 53-годишен добричлия с инициали В. А. е загинал при изкопни работи в основите на къща в Добрич, научи "Стандарт". Инцидентът е станал тази сут...