Всичко за Ров

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Ранен мъж след падане в ров

Ранен мъж след падане в ров

Нелеп инцидент стана причина мъж от Банско да се озове в болницата в Разлог. Банскалия пострада при падане в изкоп в курортния град, няма опасност за...

15 ноември | 18:20
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Ров затисна 53-годишен мъж

Ров затисна 53-годишен мъж

Добрич. 53-годишен добричлия с инициали В. А. е загинал при изкопни работи в основите на къща в Добрич, научи "Стандарт". Инцидентът е станал тази сут...

26 май | 11:33
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