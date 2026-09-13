Yettel прави лятното пътуване още по-приятно със специална оферта
Активацията на всички дневни роуминг пакети за зоните извън ЕС отключва възможност за спечелване на един от 5 ваучера по 5000 лв. за мечтана екскурзия
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Активацията на всички дневни роуминг пакети за зоните извън ЕС отключва възможност за спечелване на един от 5 ваучера по 5000 лв. за мечтана екскурзия
Плановете с най-голяма добавена стойност за клиентите досега ще осигурят неограничени изживявания
Тази пролет клиентите на А1 се наслаждават на нови и още по-изгодни условия в роуминг
Демонстрациите на живо показаха как технологията ще допринесе за по-безопасен транспорт, автоматизацията и логистиката
Bъвeждaт ce и мepĸи, ĸoитo cтимyлиpaт инвecтициитe в цифpoвa инфpacтpyĸтypa
Преференциални цени за разговори и 500 MB срещу дневна такса по зони в над 100 дестинации
Допълнителният пакет е наличен в 6 балкански държави извън ЕС срещу изгодна дневна такса
Революционно повече мегабайти и минути в над 130 дестинации от А1
Революция в над 130 дестинации
По-голямата част от анкетираните използват Стандартната роуминг тарифа на своя телеком
Шест държави го правят от утре
Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и БиХ ще говорят свободно помежду си
Това става от юли 2021 г.
От 1 януари намалението е с между 9% до 35%
Цените на роуминга ще бъдат намалени с 27 процента
Цените за роуминг между Македония, Сърбия, Черна гора, Албания, Косово и Босна и Херцеговина от юли ще бъдат намалени с 27%
До края на годината трябва да влязат в сила нови, по-ниски цени за роуминг в страните от Западните Балкани, заяви днес министърът на транспорта и съоб...
Европейската комисия (ЕК) прави крачка назад и заради критиките оттегля спорното предложение, според което операторите трябваше да могат да ограничава...
Брюксел предлага нови правила за използване на мрежите след 15 юни 2017 г. Роумингът в ЕС ще отпадне от 15 юни 2017 г., но потребителите ще могат да...
Роуминг услугите поевтиняват. Таксите за разговорите в чужбина, които се добавят към цената, която се плаща по принцип, не може да надвишават 0,05 евр...