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Роумингът пада от юни 2017г.

Роумингът пада от юни 2017г.

Европейската комисия (ЕК) прави крачка назад и заради критиките оттегля спорното предложение, според което операторите трябваше да могат да ограничава...

10 септември | 9:05
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