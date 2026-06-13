Защо избягаха германските туристи и как ще ги върнем? Илин Димитров
Министърът на туризма тръгва на роуд шоу в Централна Европа
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Министърът на туризма тръгва на роуд шоу в Централна Европа
От 18 юли "Българският енергиен холдинг" (БЕХ) започва да представя своята облигационна емисия пред инвеститори от Обединеното кралство и континенталн...
Емисията облигации ще се избере до четвъртък според интереса на инвеститорите България проучва интереса на инвеститорите към три различни емисии обли...