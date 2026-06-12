Ротавирусната ваксина - в календарите на 75 страни
Проф. д-р. Майда Тихолова е национален консултант по инфекциозни болести. Тя е ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа...
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Проф. д-р. Майда Тихолова е национален консултант по инфекциозни болести. Тя е ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа...