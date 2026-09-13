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Ротаракт подари уикенд 3 в 1

Ротаракт подари уикенд 3 в 1

Кърджали. Уикенд 3 в 1 събра в Кърджали представители на Ротаракт-клубовете от цяла България. Домакин на нетрадиционната проява беше възстановената мл...

01 октомври | 14:45
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