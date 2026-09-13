1500 жени имат шанс да бъдат изследвани безплатно за рак на гърдата
Благотворителната инициатива е насочена към слабонаселени и отдалечени райони в 5 области на България - Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас
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Благотворителната инициатива е насочена към слабонаселени и отдалечени райони в 5 области на България - Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас
Стара Загора. Шестима американски представители на Ротари Интернешънъл ще посетят Града на липите през април, за да помогнат за реализацията на съвмес...
Стара Загора. Четирима градоначалници бяха отличени със званието „Ротариански кмет на годината" на годишната конференция на Ротари - България в събота...
Монтана. Картина на художника Светлин Русев, на която е изобразена младата пророчица Ванга, бе продадена благотворително на търг в Монтана. Търгът бе...
Кърджали. Кметът на Кърджали Хасан Азис се срещна с дистрикт гуверньора за 2013-2014 ротарианска година – Валентин Стоянов. Градоначалникът предложи о...
Харманли. 237 кг хранителни продукти бяха предоставени на сирийските бежанци, настанени в Харманли. Набирането на определени видове трайни продукти с...
Кърджали. Уикенд 3 в 1 събра в Кърджали представители на Ротаракт-клубовете от цяла България. Домакин на нетрадиционната проява беше възстановената мл...