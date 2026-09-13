Поредна рокада в МВР, кой изгоря
След по-малко от година на поста
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След по-малко от година на поста
България се справя през изминалата година на фона на безпрецедентен натиск
Управителят на „ВиК" – Благоевград Росица Димитрова поздрави екипа си по повод Световния ден на водата. „Благодаря на работниците и служителите от „В...
Шефовете на срещи с абонати в райони, където мрежата често аварира Благоевград. Финансовото състояние на дружеството към момента буди тревога. От п...