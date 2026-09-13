Боговете на рока, които изгубихме
Велики артисти напуснаха това място през последните 10 г.,но оставиха вечни хитове
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Велики артисти напуснаха това място през последните 10 г.,но оставиха вечни хитове
Продукцията е официално одобрена от семейството на покойния певец
На днешната дата преди 6 години си отиде един от най-великите гласове в рок и хеви метъл музиката - Рони Джеймс Дио. Американецът загуби битката с рак...