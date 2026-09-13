Ясен е следващият мач на Ронда Раузи
Бившата шампионка на UFC Ронда Раузи ще се бие отново по всяка вероятност през ноември, заяви президентът на ММА организацията Дана Уайт. Раузи ще се...
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Бившата шампионка на UFC Ронда Раузи ще се бие отново по всяка вероятност през ноември, заяви президентът на ММА организацията Дана Уайт. Раузи ще се...
Бившата вече шампионка на UFC Ронда Раузи говори за първи път публично след тежката загуба с нокаут от Холи Холм в двубоя между двете на 14 ноември в...
Бившата вече световна шампионка в женския ММА Ронда Раузи излезе с първи думи след изненадващата първа загуба в кариерата си. Раузи загуби с нокаут ти...