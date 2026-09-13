Всичко за Ронда Раузи

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Ронда Раузи: Ще се върна

Ронда Раузи: Ще се върна

Бившата вече световна шампионка в женския ММА Ронда Раузи излезе с първи думи след изненадващата първа загуба в кариерата си. Раузи загуби с нокаут ти...

16 ноември | 8:00
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