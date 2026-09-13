Ромски махали почерняха от полиция. Какво става
Ето какво обявиха от МВР
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Ето какво обявиха от МВР
Целта е осъществяване на контрол на спазването на мерките за извънредното положение заради разпространението на коронавируса
Специализирана полицейска акция се провежда в двете ромски махали на Царево
Служители на Областната дирекция по безопасност на храните - Благоевград следят за нерегламентирана продажба на месо в навечерието на Великден. Най-ри...
Причината за това е позицията на министъра за спешната помощ и ромското малцинство, обясни депутатът Тунчер Кърджалиев
София. "За това, че три четвърти от инцидентите с бити медици се случват в циганските махали, министърът не е виновен. В част от тези гета много отдав...