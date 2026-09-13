Всичко за Роман Безяк

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Испанци се облизват за Безяк

Испанци се облизват за Безяк

Нападателят на "Лудогорец" Роман Безяк е привлякъл вниманието на клубове от Примера, твърди "Спортал". "Хетафе" дори са изпратили оферта за словенеца....

22 декември | 17:55
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