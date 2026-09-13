Роман Безяк напуска "Лудогорец" и поема към Хърватия
Роман Безяк ще продължи кариерата си в "Риека". Нападателят на "Лудогорец" преминава в хърватския тим като свободен агент, тъй като договорът му с раз...
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Роман Безяк ще продължи кариерата си в "Риека". Нападателят на "Лудогорец" преминава в хърватския тим като свободен агент, тъй като договорът му с раз...
София. "Лудогорец" е заковал цена от 2,5 млн. евро на звездата си Роман Безяк. Така твърдят германските медии, коментирайки интереса към словенеца на...
От Лудогорец са оценили на 2.5 млн. евро звездата си Роман Безяк, пишат германските медии във връзка с интереса към него от местния гранд Вердер Бреме...
София. "На всички е ясно, че ни предстои мач със сериозен противник. След всяка победа играем с все по-класни отбори. Готови сме да зарадваме хората,...
Нападателят на "Лудогорец" Роман Безяк заяви, че не се чувства звезда. "Аз се опитвам да играя силно, да вкарвам голове и да помогна на отбора ми", к...
Уест Мидландс. Kлубът от Висшата лига на Англия Уест Бромич Албион има интерес към голмайстора на Лудогорец Роман Безяк, съобщава Soccer Magazine. 24...
Нападателят на "Лудогорец" Роман Безяк е привлякъл вниманието на клубове от Примера, твърди "Спортал". "Хетафе" дори са изпратили оферта за словенеца....
София. "Безяк оправда доверието ми. Точно трябваше да го сменя и той вкара гол", каза щастливият наставник на Лудогорец Стойчо Стоев пред БНТ. Тази ве...
"Литекс" и "Лудогорец" без грешка в гонитбата на върха
Роман Безяк стартира блестящо в групите на Лига Европа, след като вкара гол при успеха над ПСВ в Айндховен с 2:0. Изпълнението му почти от центъра ста...