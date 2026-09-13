Тоти спаси "Рома"
Франческо Тоти направи невероятен обрат за "Рома". Снощи италианците надвиха "Торино" с 3:2 на стадион "Олимпико". Андреа Белоти се разписа от дузпа...
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Франческо Тоти направи невероятен обрат за "Рома". Снощи италианците надвиха "Торино" с 3:2 на стадион "Олимпико". Андреа Белоти се разписа от дузпа...
"Реал" (Мадрид)сломи "Рома" на "Стадио Олимпико", при дебюта на Зинедин Зидан. Снощи о отборът би с 2:0 в първия мач от осминафиналната фаза на Шампио...
"Рома" с първа победа в Шампионска лига за сезона. Снощи отборът записа успех над "Байер" (Леверкузен) с 3:2. Мачът бе от група Е на турнира. Головет...