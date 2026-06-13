Вицепрезидентът на Гватемала подаде оставка
Вицепрезидентът на Гватемала Роксана Балдети подаде оставка. Причината за неговото решение е корупционен скандал, в който е замесен нейният бивш личен...
Следете всички новини, анализи и коментари за Роксана Балдети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вицепрезидентът на Гватемала Роксана Балдети подаде оставка. Причината за неговото решение е корупционен скандал, в който е замесен нейният бивш личен...