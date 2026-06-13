Рокфестивал събира млади таланти в Бургас
Рокфестивал за млади таланти ще разтресе Бургас тази събота. В него могат да участват и изгряващи попзвезди. Рокаджиите ще забият точно в 18.00 часа н...
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Рокфестивал за млади таланти ще разтресе Бургас тази събота. В него могат да участват и изгряващи попзвезди. Рокаджиите ще забият точно в 18.00 часа н...