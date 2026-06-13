Рогозенското съкровище става награда
Кметът на Враца инж. Николай Иванов награди 8 златни медалисти от паралелката „Предприемачество и бизнес" на СОУ „Козма Кричков" в града, съобщиха от...
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Кметът на Враца инж. Николай Иванов награди 8 златни медалисти от паралелката „Предприемачество и бизнес" на СОУ „Козма Кричков" в града, съобщиха от...