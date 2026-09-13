Рогозенското съкровище с нов удар! Влиза в легендарен музей
Участва в изложба в САЩ за траките
Следете всички новини, анализи и коментари за Рогозенско Съкровище. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Участва в изложба в САЩ за траките
Още за кампанията – ТУК! Кампанията „Чудесата на България" на вестник „Стандарт" стана на 6 години. Поредните награди и грамоти бяха връчени в празни...
"Чудесата на България" да стигнат до сърцето на Европа с изложба в Брюксел на Рогозенското съкровище. Идеята бе огласена при старта на тазгодишното...
Кметовете да се обединят, за да привлекат повече гости, съветва министър Николина Ангелкова *Трябва да благодарим на Бог за прекрасната ни страна*К...
Уникалното сребърно съкровище от Рогозен и златни скъпоценности от Северозапада ще бъдат представени на изложба в Брюксел. Около това се обединиха уч...