Звездна колаборация: „Roger That! Project“ представя „Papa Told Me“ на „Цветовете на джаза“
„Roger That! Project“ ще представи своя дебютен албум „Papa Told Me“ на фестивала „Цветовете на джаза“ в първата откриваща вечер. Проектът ще се качи...
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„Roger That! Project“ ще представи своя дебютен албум „Papa Told Me“ на фестивала „Цветовете на джаза“ в първата откриваща вечер. Проектът ще се качи...