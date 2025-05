Звездна колаборация: „Roger That! Project“ представя „Papa Told Me“ на „Цветовете на джаза“

„Roger That! Project“ е музикална колаборация, която обединява едни от най-значимите имена на българската сцена. Името на проекта съдържа букви от имената на неговите създатели и фронтмени – Нейчо Петров-Реджи и Антоанела Петрова. Те са и композиторите и текстописците на авторската музика в албума „Papa Told Me“.

Програмата на проекта включва авторска музика, както и кавъри на емблематични песни от 50-те, 60-те и 70-те години на XX век. Ще прозвучат соул, фънк, суинг и латино теми, аранжирани от Михаил Йосифов.

Участници в проекта са:

Нейчо Петров-Реджи – вокали, музика и текст

Антоанела Петрова – вокали, музика и текст

Михаил Йосифов – тромпет, аранжименти

Велислав Стоянов – тромбон

Димитър Льолев – саксофон

Александър Васев – пиано

Борис Таслев – контрабас

Людмил Стойнев – китара

Георги Марков – барабани

За Антоанела Петрова и Нейчо Петров / Reggie:

Когато на сцената излязат Антоанела и Нейчо Петрови – Реджи, музиката спира да бъде просто звук и се превръща в преживяване.

Те са гласове, които не просто пеят, а разказват – истории за любов, мечти и пулса на сърцето. Енергията между тях е магнетична, стилът – изтънчен и жив, а всеки концерт – като разговор с публиката на езика на джаза, соула, фънка и суинга.

Антоанела Петрова е певица със силно сценично присъствие, вокална отличителност и опит на джаз и мюзикълната сцени. Част от спектакли на Държавна опера – Варна, тя впечатлява с диапазон, експресивност и умение да преминава с лекота от соул и ар енд би, през джаз и боса, до суинг и госпъл. Основател е на първия госпъл хор в България – „GO+SPELL“, участва в заглавия като „Чикаго“, „Кабаре“, „Чаплин“ и създава оригинални музикално-сценични проекти, в които обединява музика, литература и театър.

Нейчо Петров – Реджи е артист и композитор с уникален тембър и изразителност, носител на джаз свобода и соул чувственост. Владее публиката през импровизацията с лекота и дълбочина, изграждайки мостове между жанровете и поколенията. Основател на формации като VSOP – Varna Swing Orchestra Project, той създава авторска музика, в която се преплитат суинг, фънк, афро и балкански ритми. Автор, текстописец и аранжор на редица авторски произведения. Реджи е и чест колаборатор в проекти с някои от най-добрите български инструменталисти – Страцимир Павлов, Валери Ценков, Стоян Роянов – Я-Я, Милен Кукошаров, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Миро и др.

Заедно, Антоанела и Нейчо завладяват сцената, на която се срещат нежността и груувът, историята и импровизацията. Създатели на проекти, спектакли и проекти като „Посоки: Париж“, „Bohemian Rhapsody: A tribute to Queen”, “Imagine 33: The Beatles Tribute”, мулти-жанровия спектакъл „Tales of the Black Sea” и др. Гласовете им се преплитат като танц, в който публиката влиза без да усети. Създават музика, която се помни, която остава – с класа, емоция и много сърце.

Те са и авторите на музиката и текста в албума „Papa told me”.

Двама от най-интересните и вдъхновяващи артисти на съвременната българска сцена – истински гласове на градската душа.

За Михаил Йосифов:

Представяме ви фундаментална фигура за джаза в България – Михаил Йосифов.

Когато чуем думи като блясък, виртуозност, джаз и тромпет в едно изречение, зад тях неизменно стои Михаил Йосифов.

Сцената оживява под звуците на неговия инструмент – енергията му е заразителна, а фразата – разпознаваема от първите тонове.

Един от най-изявените тромпетисти у нас, той е композитор, аранжьор, преподавател и неизменна част от съвременната българска джаз сцена. Съосновател на „Михаил Йосифов секстет“, член на формации като „Brazz Association“, „Balkan Horses Band“ и биг бенда на БНР, той работи с имена като Васил Петров, Белослава, Хилда Казасян, Мирослава Кацарова, Пинк Мартини и още много други.

Неговата музика съчетава джаз, фънк, латино и балкански ритми – винаги с неподправено чувство и ярко присъствие. Автор е на музика за театър и кино, преподавател в НМА, а духът му на импровизатор го води към все нови колаборации и сцени.

Един от най-обичаните и търсени тромпетисти – посланик на българския джаз с неподражаемо звучене. Той е и аранжорът на албума, който ще бъде представен в Стара Загора по време на „Цветовете на джаза“.

За Велислав Стоянов:

Когато в едно изречение се появят сила, мощ, динамичен звук и тромбон, неминуемо става дума за Велислав Стоянов.

Неговият инструмент разгръща най-различни страни от характера си във всеки проект, но навсякъде оставя следата на своята уникалност.

Създател на различни биг бенд формации, изпълнител и автор на музика, застъпник на развитието на тромбоновото изкуство в България, диригент и преподавател –нестихваща творческа енергия. Той съосновава Brazz Asociation и създава Brazz ViliDJ, свири в класически и духови оркестри, свири и колаборира със всички популярни имена на българската джаз сцена, създава фестивала „Brazzobrazie”, участва в телевизионни предавания, името му е в афиша на всеки джаз фестивал, води радио-предаване, изважда нови и нови авторски албуми, възражда прекрасната музика на дядо си Йосиф Цанков... И не спира да ни изненадва с нестихващата си творческа енергия!

Един от най-изтъкнатите, продуктивни и запомнящи се тромбонисти на българската музикална сцена.

За Димитър Льолев:

Неговото име е нарицателно, щом чуем саксофон. Димитър Льолев е човек с безкрайна музикална фраза и още по-безконечна инвенция.

Влюбени сме в неговото музициране, в съчетанието между абстракция и структура, в симбиозата между родното и космополитното!

Разпознаваемият му звук е емблема на музиката в България, а творчеството, колаборациите и участията му са трудни за обхващане. Работи с именити музиканти като Теодосий Спасов, Ангел Заберски -Син, Мишо Йосифов, Антони Дончев, Христо Йоцов и др. Член на Биг Бенд на БНР и Brazz Asociation. Участвал в множество престижни фестивали и музикални форуми като „Dutch Jazz Competition”,“North Sea Jazz Festival” и „Leidse Jazz Stad Competition”. Автор на редица пиеси и албуми сред които е „Rodopology”.

За Александър Васев:

Александър Васев е един от най-емоционалните музиканти на българската сцена. Експресивен, силен, динамичен и разнообразен пианист, този млад музикант ще ви покори без да усетите.

Част е от множество разнообразни проекти и състави, което е доказателство за неговия огромен талант. Освен като член на група SoulBMol, работи с изпълнители като Мария Илиева, Елена Сиракова и свири на различни фестивали, концерти и събития. Той е сред най-талантливите и работещи композитори и пианисти в страната.

Георги Марков:

Когато ритъмът говори с характер, финес и неподражаема енергия – зад палките стои Георги Марков-син.

Неговото свирене е едновременно музикално, технично и дълбоко емоционално – от джаз и фюжън до поп, фънк и етно влияния.

Син на легендарния барабанист Георги Марков, той продължава традицията с модерен глас и впечатляваща сценична биография. Основател ена музикално училище Bandhouse. Свири с „Михаил Йосифов секстет“, „Brazz Association“, „Big Band Благоевград“, с Хилда Казасян, Живко Петров, Камелия Тодорова, Васил Петров, Белослава, както и в редица театрални и телевизионни проекти.

Той е търсен както заради перфектния си тайминг, така и заради богатия си звуков речник, импровизаторски усет и способността да изведе музиката на ново ниво.

В свиренето му личи уважение към традицията, но и непрекъснато търсене на нов израз – пулсът на джаза в най-съвременното му лице.

Един от най-динамичните и креативни барабанисти на българската сцена.

За Борис Таслев:

Ако усетите, че сърцето ви затанцува, значи сте чули съвършения контрабас на Борис Таслев.

Мощният груув, съчетан с мек, кадифен тон и изключителна музикална инвенция, го нареждат сред най-търсените джаз изпълнители в България.

Борис Таслев е сред най-активните и търсени контрабасисти в България – част от „Михаил Йосифов секстет“, редовен участник в проекти с Ангел Заберски-син, Хилда Казасян, Васил Петров, Васил Петров, Камелия Тодорова, Милица Гладнишка, Нели Рангелова, Биг Бенда на БНР и много други. Работи с етно-фюжън формациите Канопус, Икадем, Брейнсторм, в салса и тимба групите Манго Дуенде и Тумбаито. Участва в проекта на Борислав Петров Джазаница, Димитър Льолев Октет, Биг бенд Брас Асоциация. Има множество изяви на фестивали в България и Европа, както и в предавания на БНТ, БНР, Нова телевизия.

Изпълнител с безупречен вкус, той е контрабасистът, който държи пулса на съвременната българска музика. Неговото име е в афиша на всеки значим концерт, фестивал или студиен проект, където музиката търси истинска дълбочина.

За Людмил Стойнев:

Когато елегантност, прецизност и страст се слеят в едно, зад тях често стои цигуларят и китарист Людмил Стойнев. Тонът на неговата китара е съчетание между изяществото на класическата музика и яркото емоционално блус и рок звучене.

Сцената е неговият дом – от класиката до фламенкото, той превежда публиката през различни музикални светове с еднаква лекота и вдъхновение.

Дългогодишен артист-оркестрант в Софийската опера и балет, Людмил Стойнев е и изявен китарист с ярко присъствие в камерни и солови проекти. Умело съчетава класическата школа с джаз, латино и испанска традиция, като всеки негов тон носи характер и душа.

Работи както с оперни гласове, така и с инструменталисти от различни жанрове, а стилът му – чувствен и многопластов – винаги остава запомнящ се.

Участието му в разнообразни музикални, театрални и класически проекти го поставя сред най-търсените и многофункционални музиканти на българската сцена. Участва в джаз и рок фестивали, групи като Dirty Purchase, Just Feel и др. Част от трупата на Камен Донев и неговите спектакли, които се радват на многохилядна публика в страната.

