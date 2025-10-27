Старозагорското село Оряховица отпразнува своя празник с богата и пъстра програма

Зам.-кметовете Радостин Танев и Светослав Колев, заедно със секретаря на общината Николай Диков, се включиха в празненствата в село Оряховица. Те поздравиха жителите и гостите от името на кмета Живко Тодоров

В старозагорското село Оряховица се проведе осмото издание на Празника на ореха. Събитието, което се превърна в традиция на населеното място, премина под надслов „Минало, настояще и бъдеще“ и събра десетки жители и гости на площада.

Празникът започна с литургия, отслужена за здраве и благоденствие. Събитието се организира от Кметство село Оряховица, с подкрепата на Народно читалище „Развитие – 1918“ и Община Стара Загора.

Заместник - кметовете Радостин Танев и Светослав Колев и секретарят на Община Стара Загора Николай Диков уважиха събитието и отправиха своите поздравления и от името на кмета Живко Тодоров.

„Заедно и в делник, и в празник - това ни прави силни, това допринася за запазването ни през вековете и пак то ще ни съхрани и след нас. Кметът на с. Оряховица Танка Бабадалиева, заедно с местното читалище и много съмишленици, и тази година показаха, че малките населени места са средище на дух и култура, на родно и обично“, отбеляза зам.-кметът Радостин Танев.

Зам.-кметът Светослав Колев на свой ред поздрави присъстващите и апелира домакините да „продължават да съхраняват, облагородяват и развиват традициите, за да ги има и за бъдещите поколения“.

Николай Диков, секретар на Община Стара Загора, благодари на кмета на селото Танка Бабадалиева за организацията и за активността по време на пожарите през изминалото лято. Той отбеляза, че доброволците от с. Оряховица са били най-многобройни. „Радвам се да видя три поколения тук на празника, това означава, че традициите ни имат смисъл и бъдеще“, акцентира в изказването си Диков.

„Радвам се да видя толкова много усмихнати лица и официални гости, събрани днес, за да почетем заедно един от най-ценните символи на българския дом и земя – орехът, на който е кръстено нашето село“, каза Танка Бабадалиева, кмет на старозагорското село Оряховица.

Тя сподели, че празникът е посветен именно на приемствеността, гостоприемството, трудолюбието и здравите корени, които свързват хората с тяхната земя.

Официални гости бяха: Дарин Петков, директор на Държавен Куклен театър - Стара Загора, инж. Иван Чергеланов, директор на Държавно горско стопанство - Стара Загора, инж. Георги Станчев, директор на „Тролейбусни и автобусни превози” - Стара Загора, Антон Колев, главен инспектор в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - Стара Загора, Анелия Овчарова, главен експерт в отдел „Култура” към Община Стара, общински съветници и кметове на населени места.

По време на откриването на празника бяха връчени Благодарствени плакети за проявените оперативност и професионализъм. С отличия бяха удостоени директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора, ст. комисар Стоян Колев, и служителите на РД ПБЗН - Стара Загора за изключителната бързина при овладяването на пожарите в землището на село Оряховица през 2025 г.

С Благодарствен плакет за отлично взаимодействие и ключово съдействие при овладяването на пожарите бе отличен и директорът на Държавно горско стопанство - Стара Загора инж. Иван Чергеланов.

Програмата започна със спектакъла „Кои сме ние” на Сдружение Спортен клуб Бага-тур. Гостите станаха свидетели на бой с лъкове, мечове и копия; конни каскади и хореографски сцени; автентични костюми и оръжия; музика и разказ, отвеждащи по следите на древния дух.

Специално участие в програмата взеха и Общински ансамбъл за народни танци – Стара Загора, танцови формации „ОРИСИЯ“ и ДЮССИ „Allegra“, Мъжка фолклорна група „Жътвари“ с. Преславен, Фолклорна женска певческа група „Веселие“ с. Сладък кладенец, Женска певческа група „Росна китка“ с. Преславен и децата от ОУ „Хр. Ботев“ с. Бр. Кунчеви.

Водещ на празника бе Борислав Веженов, актьор в Драматичен театър „Гео Милев” - Стара Загора и преподавател в Музикалното училище.

Концертьт на гост-изпълнителя Ваня Вълкова с оркестьр „Казанлъшко настроение“ бе кулминацията на празника.

Освен музикална програма, гостите се насладиха на кулинарна изложба, демонстрираща разнообразни лакомства с орехи, приготвени от жители и гости, наградени от специално жури. Бяха отправени благодарности към Цанка Панайотова, която продължи изработката на традиционния хляб от орехи създаден от покойната Валя Готева, Базар на българските продукти и сувенири, Българска скара и Кулинарна група от с. Преславен с приготвяне на гюзлеми на място бяха част от богатата празнична програма. Най-малките се забавляваха с аниматорите на Слон Балон, на специално обособена зона за игри.

