Започнаха майските културни тържества в Смолян
Започнаха Майските културни тържества в Смолян. Те се провеждат в родопския град за 47-и път. И тази година организаторите са подготвили богата и раз...
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Започнаха Майските културни тържества в Смолян. Те се провеждат в родопския град за 47-и път. И тази година организаторите са подготвили богата и раз...
Стотици родопчани минават ГКПП „Маказа" през уикенда, за да отидат на плажовете на Бяло море. Засилено е движението не само на българи, но и на турис...
Стотици родопчани се събраха на традиционния пролетен събор в село Припек. Гости на празника на родопския фолклор, традиции и колорит бяха областният...
Майстори надхитряват паша, за да построят светата обител
Кърджали. Стотици жители и гости на Момчилград се събраха за Петата международна среща. От няколко години в края на юли и началото на август много ро...
Момчилград. Момчилград организира дарителска кампания за събиране на средства в помощ на бедстващото семейство в село Конче, което остана без дом...
Ардино. Родопчани, които живеят и работят в Англия дариха спортни принадлежности – оригинални маратонки, наколенки и топки на волейболистките от Ардин...
Смолян. Музиканти се прочуха със свои изпълнения на родопски мелодии от морето. Те бяха една от атракциите по родното Черноморие, която удиви много о...