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4 дами играят за Патриотите

4 дами играят за Патриотите

Залагаме на местни родолюбци, обяви Валери Симеонов С поне 4 дами ще играят на местните избори патриотите от НФСБ. Най-известното име сред тях е на ж...

13 септември | 20:30
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