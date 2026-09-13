Ван Перси под въпрос за КПР
Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин ван Перси е под въпрос за двубоя срещу КПР. Срещата от Висшата лига е утре от 17,00 часа българско в...
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Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин ван Перси е под въпрос за двубоя срещу КПР. Срещата от Висшата лига е утре от 17,00 часа българско в...
Община Сандански възстанови пазара за роби от римско време, който е бил в село Склаве. Кметството реализира проект по Програма за развитие на селските...
Българският нападател на Монако Димитър Бербатов попадна в поредната престижна класация в кариерата си, като този път българинът бе включен сред десе...
Амстердам. Плонжът на нападателя на Холандия Робин ван Перси, с който вкара изумителния гол на Испания в мача от групите на Световното първенство в Бр...
Голът на Робин ван Перси неизбежно ще влезе в класацията на най-красивите попадения на световното. 30-годишният нападател пък успя да замести страхотн...
Благоевград. Гладиатори ще се бият с мечове, роби ще се продават на древен римски пазар. Всичко това ще се случи на панаиря в санданското село Склаве,...
Амстердам. Нападателят на Холандия Робин Ван Перси отхвърли слуховете, че може да има проблеми с контузия за първия мач от Световното първенство с Исп...
Манчестър. Робин Ван Перси може да вземе капитанската лента в Манчестър Юнайтед, когато Луис Ван Гаал поеме тима. Информацията идва от водещ холандски...
Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин Ван Перси може да се завърна в игра и преди края на сезона. Възстановяването на холандеца тече по-до...
Манчестър, Контузията на Робин Ван Перси не е сериозна, съобщи мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс след успеха с 3:0 над Олимпиакос в реванша...
Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин Ван Перси иска да подпише нов договор с клуба. Думите му идват, след като в последните месеци медиит...
Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин ван Перси може да направи изненадващо завръщане в Арсенал, съобщава The Daily Mail. Холандецът е ра...
Манчестър. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Дейвид Мойс разкри, е Робин ван Перси е много близо до завръщането си в игра за шампионите. Холандският на...
Манчестър. Манчестър Юнайтед победи с 1:0 Арсенал на "Олд Трафорд" в дербито на 11-ия кръг на Висшата лига. Единственото попадение в срещата бе дело н...
Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин Ван Перси почти сигурно ще пропусне дербито с Ливърпул тази вечер. Двата тима излизат един срещу дру...
Манчестър. Робин Ван Перси спечели Златната обувка на Висшата лига за втора поредна година, след като вкара 26 гола за "Манчестър Юнайтед" през този с...
Стоук он Трент. Мениджърът на "Манчестър Юнайтед" сър Алекс Фъргюсън заяви, че Робин Ван Перси "почти го е убил", когато отиде да прегърне докато праз...