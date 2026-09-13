Всичко за Робин Ван Перси

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Ван Перси под въпрос за КПР

Ван Перси под въпрос за КПР

Манчестър. Нападателят на Манчестър Юнайтед Робин ван Перси е под въпрос за двубоя срещу КПР. Срещата от Висшата лига е утре от 17,00 часа българско в...

16 януари | 14:41
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Летящия холандец

Летящия холандец

Голът на Робин ван Перси неизбежно ще влезе в класацията на най-красивите попадения на световното. 30-годишният нападател пък успя да замести страхотн...

20 юни | 21:50
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