Това ли е следващият треньор на Ювентус
Тиаго Мота може да бъде освободен в края на сезона
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Тиаго Мота може да бъде освободен в края на сезона
Неговите действия по време на мача в Катар възпламениха скандал
В момента на този пост е европейският шампион с Италия Роберто Манчини
Роберто Манчини пое националния тим на Италия по футбол през 2018 година
В Неапол прекръстиха зеленчуците на негово име Крушката си има опашка. Скандалът, който заформи Роберто Манчини с колегата си Маурицио Сари, прикри д...
Треньорът на "Интер" Роберто Манчини хвърли ръкавицата в лицето на колегата си Виченцо Монтела - Самолетчето. Той го призова да се разберат като мъже....
Милано. Валтер Мадзари е уволнен от треньорския пост в Интер, информират медиите в Италия днес. Начело на отбора пък се завръща Роберто Манчини и друг...
Рим. Спряганият за нов селекционер на Италия Роберто Манчини призна, че много обича Марио Балотели, но добави, че нападателят трябва да порасне. Спецъ...
Рим. Бившият треньор на "Галатасарай" Роберто Манчини може да поеме националите на Италия, съобщава Corriere Dello Sport. След отпадането на "адзурите...
Лондон. Наставникът на Галатасарай Роберто Манчини призна, че неговият отбор е играл много слабо в реванша срещу Челси. Турският гранд загуби с 0:2 на...
Истанбул. Галатасарай потвърди, че Роберто Манчини се е съгласил да поеме тима. Контрактът на Новия треньор на турския гранд е за три години. Турския...
Истанбул. Скоро ще бъде финализиран контрактът между италианеца Роберто Манчини и турския шампион Галатасарай. Това съобщи бТВ. Той ще подпише 3-годиш...
Манчестър. Роберто Манчини ще стане треньор на завърналия се във френската Лига 1 "Монако". Новината упорито продължава да се върти в английската прес...
Манчестър. Мениджърът на "Манчестър Сити" Роберто Манчини заяви, че тимът може отново да спечели Висшата лига през следващия сезон, ако успее да запаз...