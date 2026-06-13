Нинова реши съдбата на социалистите бунтари в София
Съветниците от БСП подкрепиха кандидатурата на Цветомир Петров за председател на Столичния общински съвет
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Съветниците от БСП подкрепиха кандидатурата на Цветомир Петров за председател на Столичния общински съвет
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