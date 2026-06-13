Станишев поиска повече жени на ръководни позиции в Европа
В навечерието на международния ден на жените 8 март, лидерът на ПЕС Сергей Станишев подкрепи кандидатурата на Магдалена Огурек, издигната от Съюза на...
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В навечерието на международния ден на жените 8 март, лидерът на ПЕС Сергей Станишев подкрепи кандидатурата на Магдалена Огурек, издигната от Съюза на...