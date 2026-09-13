Всичко за Рисунка

Следете всички новини, анализи и коментари за Рисунка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно Общество
Детски празник в музея

Детски празник в музея

Втората седмица от Лятната детска музейна школа в благоевградския музей приключи с емоционален детски празник. В него взеха участие експерти от Национ...

19 юни | 4:00
0 коментара
2254
Бербо показа нов шедьовър

Бербо показа нов шедьовър

Димитър Бербатов показа на страницата си във "Фейсбук" поредния си шедьовър. Рисунката му отново е вдъхновена от телевизионен сериал. "Ден на творчест...

11 март | 18:14
0 коментара
30583
Българче с отличие от УНИЦЕФ

Българче с отличие от УНИЦЕФ

Казанлък. Българче впечатли УНИЦЕФ. Млад наш художник е бил отличен от Детския фонд на обединените нации. 9-годишният Кирил Димов от Казанлък, който е...

11 ноември | 17:35
0 коментара
451189