Анимационен герой от детството участва в хорър филм
Зрителите го виждат както нига до сега
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Зрителите го виждат както нига до сега
Риcункaтa e cъвceм мaлкa - ceдeм нa ceдeм caнтимeтрa
Тя е на 45 хиляди години и изобразява глиган в реален размер
Рисунката е направена преди близо година и половина за български конкурс, но там не печели, затова пък е оценена в далечна Индия
Втората седмица от Лятната детска музейна школа в благоевградския музей приключи с емоционален детски празник. В него взеха участие експерти от Национ...
Пака Трайкова, която подписва романи, пиеси, стихосбирки и епистоларни книги за историята и културата на древната свещена страна Мрания, показва творб...
Коледни елементи украсиха празничните къщички на площад „Георги Измирлиев" до кметството в Благоевград. Постройките създават настроение у минувачите б...
В почти завършен вид е осмият портрет на стената с велики спортисти на България в подножието на Аспаруховия мост във Варна. Ивет Лалова е поредното го...
За трета поредна година община Банско е домакин на Световния конкурс за детска рисунка, който се организира от Фондация „Малък зограф". Талантливи мал...
Майстора ми оказа най-голямо влияние, казва художникът Петър Янков е роден през 1973 г. в София. Рисува толкова отдавна, че вече не помни първия миг...
Димитър Бербатов показа на страницата си във "Фейсбук" поредния си шедьовър. Рисунката му отново е вдъхновена от телевизионен сериал. "Ден на творчест...
Казанлък. Българче впечатли УНИЦЕФ. Млад наш художник е бил отличен от Детския фонд на обединените нации. 9-годишният Кирил Димов от Казанлък, който е...
Уличният артист Банкси преработи една от най-популярните си творби, с която да отбележи третата годишнина от нестихващия военен конфликт в Сирия. Рису...
В Козарска Дубица в Босна и Херцеговина беше открита рисунка на Пабло Пикасо, съобщава местното издание Blin magazin. Творението на великия испанец се...
Живописецът Свилен Блажев подреди 200 творби в недовършената от 25 години кюстендилска галерия
Мария Василева, куратор на изложбата, обяснява историята на рисунките