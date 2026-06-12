Двойка рисове са новите обитатели на хасковския зоопарк
Хасковският зоопарк се е сдобил с новите си екземпляри от Чехия, като за да стане това възможно е платена сумата от близо 10 000 лева. От зоопарка са...
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Хасковският зоопарк се е сдобил с новите си екземпляри от Чехия, като за да стане това възможно е платена сумата от близо 10 000 лева. От зоопарка са...