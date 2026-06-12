Майкъл Кейн влиза в римейк на „Оливър Туист“
Актьорът ще играе главатар на банда
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Актьорът ще играе главатар на банда
Актьорът влиза в римейка на „Вещи в занаята“
Сценаристът на „Внедрени в час 2“ се заема с римейка
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„Аз вече бях решил да участвам в тазгодишния конкурс на сп. „Емпайър", мои приятели имаха успешен дебют преди 2 години, но се чудех какво да избера и...
Зловещият въпрос е къде е следващата сцена, избрана от терористите Римейкът на кървавия филм, чиято премиера беше в Париж на 7 януари, беше представе...