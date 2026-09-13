Нов скандал! Туристи се къпят в едно от Рилските езера
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bTV публикува снимки
За какво алармира експерт в туризма
Глобата е 5000 лева
Ако не се вземат спешни мерки сега, след 30 години езерата ще са замърсени и заблатени.
Мъж е успял да заснеме нарушителите на забраната за къпане на излизане от езерото
Това се случва, след като в социалните мрежи се появиха снимки на високопроходими джипове по единствения път до седалковия лифт
Продължава високата опасност в Рила и Пирин
Инцидентът беше край Седемте рилски езера
Това съобщиха от прокуратурата.
Емил Димитров направи проверка на място на изпълнението на дейностите по проекта
Google Street View вече разполага със снимки на Мусала и Рилските езера. Очите на платформата стигнаха до най-високите части на нашите планини, за да...
10 мегапана ще привличат чужденци по природни феномени, светилища и манастири София. Рилските езера ще посрещат туристи на летище Варна. След грандио...
Дупница. Природен олтар се въздига над Седемте рилски езера. Върху скалите на връх Харамията туристи със сетива към духовното съзират образите на Прес...
София. Сдружение „Зелени инициативи" започва национална кампания за включването на Седемте рилски езера в Списъка на световното културно и природно на...
Пострадала жена в района на Рилските езера е спасена с хеликоптер на Авиоотряд 28. Това съобщава БНР. Тя е паднала вчера, в района на Долно-паничищкот...
Над 2 000 последователи на учителя Петър Дънов се събраха на 7-те Рилски езера. Всяка година по това време те идват на това място, за да посрещнат Лят...