Радев с гореща новина от чужбина за подкрепата за Украйна
Б9, или Букурещката деветка, е регионалният формат за консултации и диалог по въпроси на сигурността
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Б9, или Букурещката деветка, е регионалният формат за консултации и диалог по въпроси на сигурността
Авиокомпания "Еър Балтик" (Air Baltic Corporation AS) ще извършва директните полети
Уесли Ната от Царско село вече е играч на ФК Рига
Първата премиера е на 30 ноември в театър „Дайлес“
Бронзовият медалист от Европейското първенство по борба в Рига в категория 70 кг. свободен стил Николай Куртев получи премия от депутата от Хасково Бо...
Българката Боряна Калейн грабна бронзовия медал на финала на топка на турнира по художествена гимнастика "Балтийски обръч" в Рига (Латвия). Родната съ...
Неизвестен мъж повреди творби на Пабло Пикасо и Салвадор Дали, изложени в латвийската столица Рига, предаде БГНЕС. Според очевидци, мъжът е бил неаде...
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в четвъртата Среща на върха на Източното партньорство, която се провежда в Рига. Това съобщиха от прав...
Поддържането на ниски заплати не води до увеличаване на конкурентоспособността на икономиката и до просперитет на държавата. Това заяви вицепремиерът...
Рига. Три победи имат до момента българските атлети в първия ден на Европейското отборно първенство - II лига в Рига. Водещата българска спринтьорка И...
Рига. Латвийският премиер Валдис Домбровскис подаде оставка заради срутилия се покрив на супермаркет в Рига, при който загинаха най-малко 54 души. Ре...
Рига. В Латвия от събота е обявен тридневен траур. Над 50 души достигна броят на загиналите след срутването на покрив на хипермаркет в столицата Рига....
Търсят затрупани по звън от мобилните телефони, Латвия обяви тридневен траур
Рига. 26 достигна броят на загиналите под срутения покрив на супермаркет в латвийската столица. Руският министър на извънредните ситуации Владимир Пуч...
Рига. Най-малко 18 души са загинали, а десетки са все още затрупани под отломките на покрива на супермаркет, който се срути в латвийската столица малк...
Рига с 5,6% икономически ръст през 2012 г.
Рига. Близо 3200 кв.м. от историческия замък в центъра на латвийската столица Рига са били унищожени в резултат инцидент с огън, възникнал в четвърт...