Убийството с чадър, което потресе света: Кой нареди смъртта на Георги Марков?
БиБиСи пропомня днес: На 7 септември 1978 г. българският писател и дисидент е прострелян с микроскопична отровна сачма в Лондон
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БиБиСи пропомня днес: На 7 септември 1978 г. българският писател и дисидент е прострелян с микроскопична отровна сачма в Лондон
В една и съща лаборатория са разработени отровите за двамата
Отровният плик бе прихванат от американските власти в събота
Вашингтон. До президента на САЩ Барак Обама е изпратено анонимно писмо, което е сходно с изпратения по-рано до кмета на Ню Йорк Майкъл Блумбърг плик с...
Ню Йорк. Кметът на Ню Йорк Майкъл Блумбърг получи две писма с отровата рицин. Едното анонимно писмо е пратено до общината в Манхатън, а второто до офи...
Джаксън, Мисисипи. Властите в САЩ арестуваха заподозрян за изпращането на писма с рицин до политици и президента Барак Обама преди седмица. Полицията...
Вашингтон. Арестуваха заподозрения за изпращането на отровните писма до президента на САЩ Барак Обама и сенатора републиканец Роджър Уикър от Мисисипи...