Всичко за Рицар

Следете всички новини, анализи и коментари за Рицар. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Общество Свят
Разузнавач под прицел

Разузнавач под прицел

"Шифърът на Леонардо" е любимата му книга, рицар е на виното Преди няколко години Би Би Си интервюира Кирчо Киров и озаглави кореспонденцията си от С...

07 август | 20:30
0 коментара
13826
Хари стана рицар

Хари стана рицар

Принц Хари получи рицарско звание от баба си кралица Елизабет Втора на частна церемония в Бъкингамския дворец. Званието е личен подарък, а Елизабет не...

05 юни | 17:05
0 коментара
8506
Георги Ангелов стана рицар

Георги Ангелов стана рицар

София. Журналистът Георги Ангелов, който превежда романи от френски език, стана "Рицар на книгата". Водещият на предаването "Денят започва с култура"...

24 април | 20:30
0 коментара
9119