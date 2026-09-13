Дейвид Бекъм получи най-желаното признание. Стана сър /СНИМКА/
Виктория лично му оши костюма за церемонията при краля
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Виктория лично му оши костюма за церемонията при краля
През нощта в неделя срещу понеделник е починал Данчо Джиков
Статуетката й бе връчена от ген. Румен Ралчев, Велик приор на тамплиерите у нас
"Шифърът на Леонардо" е любимата му книга, рицар е на виното Преди няколко години Би Би Си интервюира Кирчо Киров и озаглави кореспонденцията си от С...
Принц Хари получи рицарско звание от баба си кралица Елизабет Втора на частна церемония в Бъкингамския дворец. Званието е личен подарък, а Елизабет не...
София. Журналистът Георги Ангелов, който превежда романи от френски език, стана "Рицар на книгата". Водещият на предаването "Денят започва с култура"...