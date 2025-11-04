Дейвид Бекъм получи най-желаното признание. Стана сър /СНИМКА/

След повече от две десетилетия, белязани от триумфи, рекорди и световна слава, Дейвид Бекъм получи признанието, което дълго време му убягваше. Във вторник сутринта в Уиндзор крал Чарлз III удостои футболната икона с рицарско звание за изключителни заслуги към спорта и благотворителността, съобщи Daily Mail.

Облечен в специално ушит за повода костюм от съпругата си – дизайнерката Виктория Бекъм – бившият капитан на Англия прие отличието с усмивка и видимо вълнение. Така кралят официално прибави титлата „сър“ пред името на един от най-разпознаваемите британци в света.

От заден двор в Лейтънстоун до кралски почести

Историята на Бекъм започва скромно – в заден двор в лондонския квартал Лейтънстоун, където малкият Дейвид тренира свободни удари под зоркия поглед на баща си Тед. През 1993 г. подписва първия си професионален договор с „Манчестър Юнайтед“ – ход, който ще промени хода на английския футбол.

Под ръководството на сър Алекс Фъргюсън Бекъм печели шест титли от Висшата лига, две Купи на Англия и е ключова фигура в историческия „требъл“ през 1999 г., когато „червените дяволи“ завоюват три трофея – шампионат, купа и Шампионска лига.

Следващата спирка в бляскавата му кариера е „Реал Мадрид“, където се присъединява към „галактикос“ редом с Роналдо и Зинедин Зидан. През 2007 г. Бекъм напуска Европа и става лице на футбола в САЩ с „Лос Анджелис Галакси“, преди да завърши професионалния си път с титла от Лига 1 във Франция с „Пари Сен Жермен“.

Общо в кариерата си той печели 25 трофея и остава единственият британец с шампионски титли в четири различни държави.

115 мача за Англия и безброй спомени

С екипа на националния отбор Бекъм записва 115 срещи, 58 от които като капитан. Той дебютира през 1996 г. и участва в пет големи международни турнира. Един от най-незабравимите му моменти остава голът от пряк свободен удар срещу Гърция през 2001 г., който изпраща Англия на Мондиала в Япония и Корея.

Виктория – вдъхновението зад рицаря

По информация на Daily Mail, Виктория Бекъм лично е ушила костюма, който съпругът ѝ носи по време на церемонията. Проектът започва още през юни, когато двойката научава за предстоящото отличие. „Дейвид често се шегува, че Виктория никога не му прави дрехи. Този път тя реши да промени това – и го направи съвършено“, споделя техен близък приятел.

Самият Бекъм призна, че съпругата му се разплакала от гордост, когато разбрала новината. „Тя знае колко много биха се гордели с мен моите баба и дядо“, сподели той след церемонията.

Благотворителност и кралска връзка

Освен на терена, Дейвид Бекъм отдавна печели уважение и с благотворителната си дейност. От 2005 г. той е посланик на добра воля на УНИЦЕФ, а от 2024 г. – и посланик на „Фондацията на краля“, основана от Чарлз III.

„Винаги съм бил голям поддръжник на кралското семейство“, сподели той пред Town & Country. „Когато кралят ме покани да се присъединя към фондацията му, веднага се обадих на майка ми – бях изключително горд и развълнуван.“

Символ на британския стил и дух

Отдавна Бекъм не е просто спортист – той е културен феномен. С усета си към модата и елегантността той се превръща в лице на световни брандове като H&M, Armani и Boss, а през 1998 г. GQ го обявява за „Най-стилен мъж на годината“.

Днес, като сър Дейвид Бекъм, той затвърждава мястото си не само сред великите на терена, но и сред онези британци, които са оставили траен отпечатък върху нацията и света.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com