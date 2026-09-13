ГЕРБ би БСП с над 15 000 гласа в Пиринско
Благоевград. Безапелационна победа, която най-вероятно ще се окаже пирова, извоюва ПП ГЕРБ в Пиринския край. За доскоро управлявалата партия гласуваха...
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Благоевград. Безапелационна победа, която най-вероятно ще се окаже пирова, извоюва ПП ГЕРБ в Пиринския край. За доскоро управлявалата партия гласуваха...
Сливен. ГЕРБ получи най-много гласове в сливенска област. Окончателни резултати за 21 МИР от парламентарните избори, проведени на 12 май, бяха съобщен...
ДПС печелят в 5
Варна. ПП ГЕРБ е сигурният победител във Варна и води с близо 12% пред основния си политически опонент БСП. 100% са готови протоколите от всички изби...
Варна. ГЕРБ продължава да води с близо 12% пред БСП във Варненска област при обработени над 78% от протоколите на секционните избирателните комисии къ...
Кърджали. Общо 77 646 са действителните гласове, подадени в област Кърджали на парламентарния вот на 12 май. Недействителните бюлетини са 3 518. По и...
Очакват се резултатите от чужбина
Стара Загора. БСП и Атака удвояват депутатите си от Старозагорско в 42-то Народно събрание в сравнение с предишния парламент. Коалиция за България ще...
При обработени резултати от 53 секции в Шуменска област ГЕРБ води с 34,49 процента, съобщиха от Районната избирателна комисия. За "Коалиция за Българ...
Пазарджик. Трима депутати от Коалиция за България - Илияна Йотова, Георги Мърков и Йордан Младенов, ще изпрати пазарджишка област в новия пакламент...
София. Премиерът на Турция Реджеп Ердоган честити на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов победата на провелите се парламентарни избори. В телефонен ра...
София. ГЕРБ благодари на всички български граждани, които упражниха конституционното си право и гласуваха – демокрацията и свободният избор се изразяв...
Хaсково. Преднина с около 4 % на ГЕРБ пред БСП, отчетоха от РИК–Хасково. Според данните от първите официално обработени протоколи за ГЕРБ са гласувал...
София. "Някой добре организира нещата", заяви Красимир Велчев от ГЕРБ за протестите с факли пред НДК в студиото на Нова ТВ. "Има ли по-демократичен н...
Седем невалидни бюлетини в Кавала
София. "Най-напред трябва да отбележим, че без никакво съмнение по време на тези избори България беше изложена пред света. Наистина изборите и сигна...
Българската дясноцентристка партия ГЕРБ има преднина на парламентарните избори, предизвикани от повсеместни протести и ще има първа шанса да състави...