Мъж нахлу в селски ресторант с моторна резачка
Съдът го глоби 100 лв
Следете всички новини, анализи и коментари за Резачка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съдът го глоби 100 лв
Бабаит нападна майка си с моторна резачка и разряза ръката й. По-късно лекари ампутираха 3 от пръстите на ръката й.Кървавата схватка са развихри в съб...
Подозират и мафиотска следа в мъченията на Мавруда и Боню
Разкаян, звярът оставил пари на синовете им и скочил в язовира
Пазарджик. Ревнив съпруг разчлени жена си с моторна резачка край пазарджишкото село Боримечково. 35-годишният Реджеп я извел в близката гора, където с...
Бургас. 25-годишен помориец загина при жесток инцидент с бензинова резачка. Той е бил накълцан буквално на парчета от триона на машината. Нелепият ин...
Рио Гранде. Мъж на 56 години изминал над 50 километра със забита в корема му резачка за дърва, преди да стигне до болницата, където е бил опериран...