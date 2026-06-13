Ревизоро: Патриотите умряха от рикошет
Имаме наказателна процедура - глоби, че не отделихме 100 млн. за общините за чистотата на въздуха, каза Емил Димитров
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Имаме наказателна процедура - глоби, че не отделихме 100 млн. за общините за чистотата на въздуха, каза Емил Димитров
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