Половинвековна "Пагода" на ретропарада в Бургас
Уникален "Мерцедес 190 Пагода" от 1952 г. и съветски самосвал "Зил" от 1968 г. са сред автомобилите, които участват на ретро парада в Бургас днес. Атр...
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Уникален "Мерцедес 190 Пагода" от 1952 г. и съветски самосвал "Зил" от 1968 г. са сред автомобилите, които участват на ретро парада в Бургас днес. Атр...
Болидът, който след дни ще потегли за състезанието Shell eco-marathon в Лондон, се представи пред русенци и гостите на града по време на ретро парада...
Мотоциклет на 73 години от Германия получи признанието на журито в Благоевград. Десетки ретро автомобили и мотоциклети украсиха площад „Македония" в г...
Возила от първата половина на миналия век зарадваха стотици благоевградчани на площад „Македония" в събота и повишиха настроението им. Тук паркираха б...
Обществеността с поклон пред паметта на Дядото Ретро автомобили отново ще впечатляват с визия и класа жители и гости на Благоевград. Парадът на атрак...
Три поколения нашенци тръгват с трабанти за Германия, за да дефилират с кашоните си на колела на събора на култовата марка автомобили, който ще се п...
Собственици на трабанти от Лозница се стягат за участие в ретро парад на култовата марка автомобили, който ще се проведе в средата на юни в германския...
Автомобили от миналия век участваха в първия ретро парад в Русе. Днес край Дунав се събраха колекционери от цялата страна и от съседна Румъния. Над 80...
Васко Кръпката зарадва зрителите с рок музика Единадесетият ретро парад на площад "Македония" в Благоевград събра стотици ценители на старите, но лъс...