Ставаме трета сила на Балканите. В кой ресор
Какво сочат данните
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Какво сочат данните
Много важно е държавата да има приоритети и да знае какво следи в политиките на ЕС
Програма, която е на стойност почти 100 милиарда евро като "Хоризонт Европа" не са трохи
Номинираната за еврокомисар българка изказа благодарности на Урсула фон дер Лайен
Това е обосновано предположение, тъй като България не участва в надпреварата за нито един от ключовите постове
Очаква се Урсула фон дер Лайен да обяви кои ще бъдат членовете на новата Европейска комисия
Туристическият бранш очаква бързи решения, които са спасяващи за сезона, както и адекватно подпомагане
Премиерът похвали и новия ресор на Мария Габриел в Европейската комисия
Партията констатира големите очаквания към българския еврокомисар
Изключително важен и модерен ресор с бюджет 100 млрд. евро, похвали я Борисов
Той очаква България да има активна роля в управлението на ЕС
Урсула фон дер Лайен сама е определила областите на компетентност на комисарите
В момента Габриел отговаря за „Цифрова икономика и цифрово общество“
Заместник-министърът на образованието проф. Николай Денков подаде оставка поради съществени различия с приоритетите и стила на работа в МОН. Пред "Ста...
За Кристалина Георгиева е определен ресорът "Данъчно облагане, борба с измамите" Към момента председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер би...
София. Министър-председателят Георги Близнашки разпредели между вицепремиерите функциите по координация на дейността на различните министерства и орга...