Две министерства попариха надеждите на хиляди пенсионери
Финансистите изразяват и съмнения, че разходите ще възлязат само на 10 млн. лева
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Финансистите изразяват и съмнения, че разходите ще възлязат само на 10 млн. лева
Парламентът гласува законови поправки
Предложението бе на ГЕРБ и ДПС
Предложението е на ГЕРБ и ДПС
ДПС и ГЕРБ поправят промени в закона
Партньорство с „Обединени земеделци“ и Съюза на репресираните от комунизма „Памет“
Националният съюз на репресираните от комунизма в България заявява своята категорична подкрепа за кандидатите на ПП ГЕРБ за кметове и общински съветни...
София. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на „Съюза на репресираните от комунизма – памет" Лиляна Друмева подписаха споразумение за п...