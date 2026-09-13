Катастрофа! Автомобилен гигант го закъса
Каква е причината?
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Каква е причината?
Оттеглянето му беше обявено с кратко съобщение от компанията
Автомобилната компания организира събитие
Подобряват се доставките на чипове
Пуснаха я Renault и СБА
Пилотът ще подсили Рено
Това ще стане ако Рено не получи спешна финансова помощ
"Нисан" по никакъв начин не обмисля развалянето на автомобилния алианс", казват от компанията
Вpъзĸaтa c фpeнcĸия пapтньop вeчe нe paбoти cлeд изгoнвaнeтo нa бившия шeф Kapлoc Гoн
Освен това са открити следи, че двамата са имали бяло куче
След ареста на Карлос Гон, японците настояват за преразглеждане на съюза
Японците искат да намалят влиянието на френската компания в алианса
Париж няма доказателства срещу арестувания в Япония директор Карлос Гон, започва проверки на данъчните му дела
Френският автомобилен производител "Рено" изтегля 15 000 нови коли от пазара, съобщи Би Би Си. Това се случи, след като тестове показаха, че нивата на...
Акциите на френския автомобилен производител "Рено" паднаха с 22% днес, след като служител на профсъюза обяви, че фирмени офиси са били претърсени от...
Отборът на "Рено" се завръща във Формула 1 от следващия сезон като той ще заеме мястото на "Лотус", информира BBC. Новината бе потвърдена снощи пред...
Френският гигант Рено може да пусне коли под марката Москвич. Новината е на вестник "Известия". По данните на изданието заявка в комисията по патенти...
Във френската компания Renault обсъждат възможността за използване на хибридни двигатели в спортните си модели. Това съобщава Autocar, като цитира Пат...
Новото, пето поколение на Renault Espace, ще дойде с доста по-агресивен външен вид от предшествениците си. Това личи от появилите се в интернет технич...
Благоевград. Почерпка с алкохол и висока скорост „помогнаха" на шофьор да катастрофира край Благоевград. Пътният инцидент стана рано във вторник на шо...