Фолкпевица със смайващо признание за Орлин Горанов
Обичаният певец подготвя лятно турне у нас
Следете всички новини, анализи и коментари за Рени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обичаният певец подготвя лятно турне у нас
След трансформацията на актьора
Рени отпадна от риалитито заради контузия
Втората номинационна битка тази седмица противопостави Дръзките и Силните
Причината не е мъж, а нещо повече...
Певицата разкри душата си
Рени за сефте осветява и една много нелицеприятна част от родния шоубизнес
Голямо шумене около ринопластиката при публичните личности у нас, коментира певицата
Букетът е поредният отпаднал герой
Уликите сочат към Рени
Мъжът й се казва Георги
Ивана и Ники Сотиров са сред доброволците художници
Плащахме прекалено висок процент на "Пайнер", заяви изпълнителката