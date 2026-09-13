Магат атакува бившия мениджър на Бербатов
Лондон. Новият мениджър на Фулъм Феликс Магат разкритикува своя предшественик Рене Мюленстийн за това, че "дестабилизирал" тима от "Крейвин Котидж"....
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Лондон. Новият мениджър на Фулъм Феликс Магат разкритикува своя предшественик Рене Мюленстийн за това, че "дестабилизирал" тима от "Крейвин Котидж"....
Лондон. Мениджърът на Фулъм Рене Мюленстийн призна, че тимът удари дъното. Снощи лондончани отпаднаха от турнира за Купата на ФА, след като загубиха с...
Лондон. Мениджърът на Фулъм Рене Мюленстийн призна, че трансферът на Димитър Бербатов в Монако е бил изненадващ. Холандецът все пак добави, че новите...
Лондон. Рене Мюленстийн, мениджър на "Фулъм", заяви, че за момента не е направена крачка в посока към евентуален трансфер на Димитър Бербатов. Изказва...
Лондон. Новият мениджър на Фулъм Рене Мюленстийн говори на обичайния си брифинг преди всеки кръг от Висшата лига като основна тема бе Димитър Бербатов...
Спецът е сигурен, че българинът ще остане в клуба и след януари