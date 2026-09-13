Пак късметлии! Португалия е на полуфинал
Видео от мача - ТУК! Акценти от живото предаване - ТУК! Португалия изхвърли Полша от Евро 2016 след изпълнение на дузпи с 5:3 и е първият полуфинали...
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Видео от мача - ТУК! Акценти от живото предаване - ТУК! Португалия изхвърли Полша от Евро 2016 след изпълнение на дузпи с 5:3 и е първият полуфинали...
Баварците обезкръвиха тотално "Борусия" Д "Байерн" взриви трансферния прозорец и сложи най-богатите клубове в малкия си джоб. Предвожданите от Карл-Х...
Санчес (с червения екип)