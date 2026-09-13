120 хода! Нургюл взе ключово решение
Подели точката с представителката на Украйна Анна Музичик
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Подели точката с представителката на Украйна Анна Музичик
Турнирът на претендентките е в 14 кръга
Салимова е сред малкото дами в състезанието
Партията продължи 5 часа и половина и беше в 119 хода
Българинът направи 2 ремите в последните си партии
Българката бе с черните фигури срещу индийката Сумя Сваминатан
Гросмайсторът ни удържа равенството с Карлсен
Българският гросмайстор Веселин Топалов завърши реми с Аниш Гири /Холандия/ в партия от шестия кръг на турнира на претендентите за световната титла по...
Веселин Топалов завърши реми срещу американеца Хикаро Накамура в партия от последния девети кръг на финалния турнир от веригата Grand Chess Tour 2015...
Веселин Топалов постигна реми в седмия кръг на силния турнир по шахмат в Сейнт Луис с награден фонд 300 хиляди долара. Българинът игра с белите фигури...
Българският гросмайстор Веселин Топалов направи второ поредно реми в силния турнир в Сейнт Луис, този път с черните фигури срещу руснака Александър Гр...
Веселин Топалов завърши реми с Фабиано Каруана (Ит) в партия от 7-мия кръг на супер турнира в норвежкия град Ставангер. Българският гросмайстор, който...
Българският гросмайстор Веселин Топалов записа реми с Шахрияр Мамедяров (Азер) в партията от осмия кръг на турнира на претендентите в Ханти-Мансийск....