Всичко за Реми

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Последни новини Спорт Мондиал 2022
Топалов с ново реми в Москва

Топалов с ново реми в Москва

Българският гросмайстор Веселин Топалов завърши реми с Аниш Гири /Холандия/ в партия от шестия кръг на турнира на претендентите за световната титла по...

18 март | 9:40
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Веско с реми в Сейнт Луис

Веско с реми в Сейнт Луис

Веселин Топалов постигна реми в седмия кръг на силния турнир по шахмат в Сейнт Луис с награден фонд 300 хиляди долара. Българинът игра с белите фигури...

01 септември | 5:10
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Ново реми за Топалов

Ново реми за Топалов

Българският гросмайстор Веселин Топалов записа реми с Шахрияр Мамедяров (Азер) в партията от осмия кръг на турнира на претендентите в Ханти-Мансийск....

22 март | 20:10
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